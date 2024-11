Feriado tem exposições, feiras e Rodeo Music na Capital

SÁBADO

Exposição "Bem Eu" - Patrícia Helney expõe cenas a cidade, festas populares e da religiosidade. Será das 9h às 18h, na Casa de Cultura. Entrada é gratuita.

Festival Curta Campo Grande - Com produções regionais e nacionais, o festival tem exibições na Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, no CCJOG (Centro Cultural José Octávio Guizzo) e na Casa de Cultura de Campo Grande. O evento conta com mostras competitivas e temáticas. Clique aqui para conferir a programação completa. Será das 14h às 20h. Entrada é gratuita.

Feira Arte com Missão - A feire reúne artesanato, brechó, doces gourmet, delícia de feira (pastel, espetinho, sobá) e pratos orientais. Será das 15h às 20h, na Rua São Geraldo, 243. Entrada é gratuita.

15ª Ziriguidum - A Feira tem animação do músico Jerry Espíndola, samba com o projeto Alma Negra e uma apresentação com fogo da artista Keertana. Além, é claro, dos expositores de moda, gastronomia e artesanato. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Halloween com K-pop - O evento promete misturar as culturas, com apresentações de K-pop Dance Cover com grupos convidados, concurso de fantasia, e muito mais. A partir das 18h, no Uatahell Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 797. Entrada: ingressos a R$ 10, pelo site.

Halloween da Lup - O DJ Rocker e a Banda Mullets animam a noite que tera, decoração e drinks temáticos, além de concurso de fantasias. A partir das 18h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: R$ 35 pelo site.

Rodeo Music - Quem anima o sábado é a dupla sertaneja Felipe e Rodrigo. A partir das 19h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: ingressos a partir de R$ 45, pelo site.

Bicicletada de Halloween - Ciclistas da capital se reúnem fantasiados para um passeio de bicicleta. A partir das 19h30, na esquina da Avenida Calógeras com Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Coldplay e NX Zero - A banda Coldplayers faz um tributo ao famoso grupo americano e a banda Redenção canta as melhores de NX Zero. A partir das 19h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada é ingressos a R$ 45, pelo site.

Halloween no Zé Carioca 2 - O bar terá show ao vivo das bandas A Insana Corte, Paranomia e Koala Rei, além dos DJs MD e Dom Menegassi. A partir das 21h, no Bar Zé Carioca 2, localizado na Rua 14 de julho, 3234. Entrada: R$ 15 (fantasiado/a) e R$ 20 (sem fantasia).

Rito Infernal - Com The Black Hole, Katastrofe, Mørkalv e God of Carnage, a noite promete o melhor do metal autoral. A partir das 21h, no Mirante Pub, localizado na Rua Doutor Zerbini, 53. Entrada: ingresso a R$ 20, pelo site.

Bee Gees - Tributo aos irmãos Gibb, com os Bee Gees Alive, uma das melhores bandas tributo do mundo. Será às 18h e 21h, no Palácio Popular da Cultura, localizado na Av. Waldir dos Santos Pereira, 3678. Entrada: ingressos a partir de R$ 100, pelo site.

Metalween - A a banda Arca mistura Halloween com metal, nesta noite de comemoração dos 4 anos de carreia. A partir das 21h30, no Garagi Events, na Rua Coxim, 881. Entrada: R$ 35 pelo site.

Festa Shake - DJ Lisi Soares, Leotito e Danny Cowlt prometem proporcionar o melhor Halloween do Estado. A partir das 23h, na NON Stop Club, na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: a partir de R$ 15, pelo site.

Hallobitch - Nesta festa que já é tradicional, só pode entrar quem estiver fantasiado. A partir de 00h, na Daza Club, localizado na Av. Marechal Rondon, 2181. Entrada: a partir de R$ 30 (consumação), pelo site.

