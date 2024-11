Sábado na Capital tem feijoada solidária, bazar, oficina de escrita e mais

Com a chegada do sábado (9), o que não falta são atividades para toda a família, desde lançamento de livro e construção de colares até bazar e oficina de escrita, o início do final de semana promete entretenimento na Capital.

Confira a Agenda Cultura para hoje:

"Os Segredos da Vovó" - Lançamento do livro, com as autoras Ligia Burton e Thais Barros. Será das 9h às 10h30, no Centro Cultural Otávio Guizo. Entrada é gratuita.

Construção de colares - Oficina com miçangas, convida os participantes a confeccionar seus próprios adereços. Será das 9h às 10h30, no Centro Cultural José Otavio Guizo. Entrada é gratuita.

Feijoada Solidária - Promovido pela Associação Somos Anjos da Guarda, o evento tem objetivo de arrecadar fundos para auxiliar entidades que atendem crianças em situação de risco e vulnerabilidade social. A partir das 12h, no Yotedy Buffet. Entrada: R$ 300, pelo telefone (67) 98425-2045.

Bazar Chic - Mais de 6 mil peças a partir de R$ 9, neste evento beneficente. Será das 13h às 18h, no Clube Estoril. Entrada é gratuita.

Oficina de escrita - A escritora Sarah Muricy conduz esta oficina e convida a um mergulho profundo na literatura. Será das 14h às 16h, no Centro Cultural José Otavio Guizo. Entrada é gratuita.

Pinóquio - A Turma do Bolonhesa apresente este clássico infantil. A partir das 17h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Tributo a Marília Mendonça - Três anos após a morte da cantora, Larissa e Mariana se unem nesta noite de homenagem. A partir das 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena. Entrada: ingressos a partir de R$ 40, pelo site.

“Gran Circo Stopim” - Uma homenagem aos circos do passado, que promete cativas com acrobacias, malabarismo e dança. A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também