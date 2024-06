Sextou! Capital tem Detonautas, Nany People e dança contemporânea neste fim de semana

Sextou pós-feirado em Campo Grande e a Cidade está recheada de atrações. Tem show de rock nostálgico com Detonautas, comédia com Nany People, dança contemporânea no Glauce Rocha e, claro, festas juninas! Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Authentic Games - Localizado na praça central do Shopping Campo Grande, o parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. Será das 10h às 22h; 10h às 21h (domingo, no Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local.

Aventura na Lava - O parque é um desafio para a garotada, convidada a imaginar um rio de lavas no chão de bolinhas, com obstáculos a serem vencidos. A atração se destina a crianças da faixa de 1 a 12 anos. Os menores de cinco anos devem estar acompanhados de um responsável. O parque fica na praça de eventos, e os valores dos ingressos são: R$ 50,00 por 30 minutos (com adicional de R$ 10,00 a cada 15 minutos extras na atração). Das 10h às 23h (sexta e sábado) e 10h às 21h (domingo), no Shopping Norte Sul Plaza.

Bosque Fun e Play Games – A meninada vai se esbaldar com as opções que o Shopping Bosque dos Ipês preparou, incluindo o novo parque temático indoor Bosque Fun. Ele oferece uma torre de 12 metros de altura com tobogãs, camas elásticas, piscinas de espumas e bolas suspensas, garantindo uma experiência completa de diversão e adrenalina. Além disso, o Bosque é a casa do Play Games, um parque indoor com brinquedos, fliperamas, jogos eletrônicos e pistas de boliche. Das 10h às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a consultar no local.

The Kingdom Park - O estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza do The Kingdom Park está ocupado por um castelo inflável gigante. São mais de 600 metros quadrados de pura diversão, o castelo está localizado no estacionamento G com entrada pela Rua Japão e acessos pela saída da Loja Riachuelo e saída da Cinépolis na Praça de Alimentação. Das 16h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: ingressos a consultar no local.

Quintal Sesc junino – Nesta sexta-feira tem edição especial do Quintal Sesc, com temática junina. Vai ter comidas típicas, decoração especial, música e a tradicional quadrilha. As atrações culturais iniciam às 17h e às 17h20, a equipe do Sesc Camilo Boni leva diversão para a criançada. Às 18h, o grupo teatral New York Cirkus realiza apresentação lúdica circense e às 18h sobe ao palco o grupo Tapioca Forró. Já Às 19h vai ter quadrilha, com dança aberta a todos os presentes. Os pets são bem-vindos. Acontece das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Festa Junina da Padroeira – Comidas típicas, quadrilha e muito mais. A Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora realiza festa junina com diversas atrações para toda a família, nesta sexta-feira e sábado. Será das 17h às 22h, na Av. Manoel Ferreira, 171. Entrada é gratuita.

22º Arraial de Santo Antônio – A tradicional festa na Praça do Rádio conta com barracas de comidas típicas, além de muitos shows. Nesta sexta-feira, tem Pedro e Evandro, Tostão e Guarani, e Trio Violada. A partir das 18h, na Praça do Rádio. Entrada é gratuita.

Sambacaos – Samba, amor e caos será das 19h às 22h, na Pizza Pub.

Guardiões – O Teatral Grupo de Risco apresenta “Guardiões” nesta sexta. A encenação retrata um Pantanal único, onde os habitantes mantêm uma relação simbiótica com o território, mas gradualmente são expulsos da região. Os personagens enfrentam um desequilíbrio crescente, assim como o ambiente ao seu redor, devido à imposição de um novo sistema. Essa nova realidade compromete as estruturas econômicas e sociais, levando os pantaneiros a enfrentarem a falência de seu mundo. Está marcado às 19h, na Rua Trindade, 401. Entrada é gratuita.

Brasileirão de Laço Comprido – O CLC (Circuito de Laço Comprido) comemora 10 anos com muita competição de laço e grandes shows no Parque do Peão. Nesta sexta-feira, tem show com Encanto da Natureza e Marlon Maciel. No sábado, Encanto da Terra volta ao palco, seguido por Modão & Moagem e Gerson Douglas e banda. Para fechar o evento, no domingo tem Bailão Carapé. A partir das 19h, no Parque do Peão. Entrada: ingressos a R$ 30, com venda no local; domingo é gratuito.

Arraiá de São Judas Tadeu – Com comidas típicas e atrações musicais como Chicão Castro e Zambuna Morena, que irão tocar nesta sexta-feira, o arraiá do Santuário São Judas Tadeu terá muita música boa e diversão. A programação segue até domingo. Começa às 20h, na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58. Entrada é gratuita.

As canções que você dançou para mim - Inspirado na obra de Roberto Carlos, Alex Neoral criou um espetáculo que visita as décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990 através de muito movimento. A peça traz figurinos azuis, roupas da época com toques contemporâneos. Está marcado para às 20h, no Teatro Glauce Rocha na Rua UFMS. Entrada: R$ 40.

Detonautas - Celebrando 20 anos de carreira, a banda Detonautas se apresenta nesta sexta-feira na capital. Rádio Paulista e Kefla são as bandas de abertura. A partir das 21h, no Clube Estoril. Entrada: a partir de R$ 60 no site.

Sextou no Ponto - Baiflu e Deu Mathh animam a sexta-feira no Ponto Bar. Começa às 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Doutor Temistocles, 103. Entrada é gratuita até às 22h30.

SÁBADO

Encontro de Brechós – O Encontro de Brechós do Coletivo chega em sua edição junina, oferecendo um café da manhã gratuito com delícias típicas para os primeiros visitantes, além de mais de 4 mil peças exclusivas à disposição. O evento reunirá 20 brechós renomados de Campo Grande, conhecidos por sua qualidade e diversidade de itens, desde roupas até acessórios. É uma oportunidade única para adquirir peças sustentáveis e únicas, com todo o charme que o Coletivo de Brechós proporciona. Das 8h às 16h, na Plataforma Cultural, localizada na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Gin+Café - Os brechós Repeat e Meio-Fio realizam o Gin+Café neste sábado. O evento reunirá garimpos de São Paulo, jaquetas de couro, alfaiataria, camisas e peças vintages. Na compra de R$ 50, você ganha um drink, com ou sem álcool. Das 13h às 19h, no Modalab, na Travessa General Wolgrand, 74. Entrada é gratuita.

“Trupe” – A Focus Cia de Dança vai ocupar a Praça Ary Coelho neste sábado, para apresentar o espetáculo “Trupe”. A coreografia “Trupe” é uma homenagem aos artistas mambembes que levam, em suas andanças e jornadas, a arte ao público ao longo dos tempos. O espetáculo tem duração de 35 minutos, tempo em que oito bailarinos percorrem 150 metros de distância. As sessões são às 15h e 17h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Arraiá no São Bento – O arraiá do Jardim São Bento terá muita comida típica, festança, quadrilha para dançar e muito mais! O evento também incluirá premiações para a melhor barraca, a melhor caipirinha infantil e o melhor CÃOpirinha, para os pets. Será das 17h às 21h, na Praça República do Líbano, localizada na Av. Primeiro de Maio. Entrada é gratuita.

Romeu e Julieta – A Turma do Bolonhesa apresenta o clássico “Romeu e Julieta”, em peça especial para crianças. Começa às 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Lançamento Badaró - Sábado tem lançamento da revista Badaró de outono. Haverá ainda uma roda de conversa sobre mídia, Palestina e povos originários, com a presença do ativista Nassim Dhaher, e um papo sobre o processo criativo da revista. Começa às 17h30, na Pizza Pub, localizada na Rua 14 de Julho, 2553. Entrada é gratuita.

22º Arraial de Santo Antônio – Max Henrique, e a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio agitam o sabadão na Praça do Rádio. A partir das 18h, na Praça do Rádio. Entrada é gratuita.

Projeto Miolo - O terceiro encontro do Projeto Miolo traz Monique Malcher e Isabê para leitura integral do livro “Seis desenhos de Doesburg”, de Henrique Komatsu. Evento conta com tradução de libras, e estará arrecadando alimentos não perecíveis para a sede da Cufa (Central Única de Favelas). Será às 18h, no Eden Beer, localizado na Avenida Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

Arraiá São Chico – A festa junina da Paróquia São Francisco de Assis acontecerá no dia 15 de junho e contará com comidas e bebidas típicas, dança da quadrilha, pescaria, e muito mais, incluindo um show de prêmios. A partir das 19h, na Paróquia São Francisco de Assis, localizada na Rua 14 de Julho, 4213. Entrada é gratuita.

Arraiá dos Arretados - A terceira edição do Arraiá dos Arretados acontece neste sábado. O evento será animado por DJ Todi, com muito forró. A partir das 19h, no Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão do Melgaço, 177. Entrada: a partir de R$ 15.

Show de Prêmios da Santa Clara – O tradicional Show de Prêmios da Comunidade Santa Clara será realizado neste sábado. No evento, serão vendidos arroz carreteiro, pastel, bebidas e doces. O festival de prêmios contará com cinco rodadas, oferecendo diversos kits de prêmios, e uma rodada extra, com uma bicicleta como prêmio. As cartelas serão vendidas por R$ 15 cada bloco, dando direito à participação nas cinco rodadas. A partir das 19h30, na sede da Comunidade Santa Clara, localizada na Rua Caldas Aulete, 345. Entrada é gratuita.

Show “Dois Lados” - Apresentando uma fusão de amor e paixão, o show “Dois Lados” une dois casais do cenário musical Sul-matogrossense: Maria Claudia e Marcos Mendes, Carlos Colman e Ana Paula. Juntos, eles conduzem o público por uma jornada sonora que transcende fronteiras e gerações. A partir das 20h, na Casa de Ensaio. Entrada é gratuita.

Nany People - Interpretando uma palestrante e outros diversos personagens, Nany mostra a plateia que o humor pode estar presente até mesmo nas divergências dos casais, com um texto divertido, amoroso e abrangente, que faz o público refletir sobre a arte de amar. Está marcado para às 21h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: compre aqui.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz – Domingão tem Feira Bosque da Paz, com apresentação musical do grupo Sampri. E vá com seu traje caipira, porque vai ter arraiá. Edu Brincante é a atração infantil no palco principal do bosque. Vai ter também feirinha de adoção de animais, muito artesanato, moda, plantas e comida boa. Das 9h às 15h, no Bosque da Paz. Entrada é gratuita.

Campeonato de Super Mario – Para os fãs de videogame, o domingo será dedicado ao icônico jogo Super Mario, com um campeonato que promete muita emoção no Shopping Bosque dos Ipês. Das 10h às 21h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Dia Municipal do Reggae - Neste domingo acontece o Dia Mundial do Reggae, estabelecido pela Lei 7.232, de 2024. Para celebrar a data, Banda Canarrots, Louva Dub, Rockers Sound System com participação de André Stábile, Sandim e Banda, Laris, Bamda Marolo, Caramuja, Tambor Ritmado, Dj Baileon, Banda Pra Namoradinha e Vem Cantar Comigo animam a festa. Haverá atividades para as crianças, alimentação saudável e espaço de artesanato. Começa às 15h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Som da Concha – Estreando neste domingo na temporada 2024, o Som da Concha vai oferecer à população um show gratuito de abertura com o grupo Fronteira Guarani, que reúne quatro artistas sul-mato-grossenses: Alzira E, Marina Peralta, Brô MCs e Hermanos Irmãos. Eles vão apresentar a música contemporânea de Mato Grosso do Sul em espetáculo já realizado no Teatro da Caixa Cultural, em Curitiba. A partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

22º Arraial de Santo Antônio – Forró Ipê de Serra e a dupla sertaneja Alex e Yan encerram a programação do Arraial de Santo Antônio. A partir das 18, na Praça do Rádio. Entrada é gratuita.

Pontoke - Domingo é dia de karaokê no Ponto Bar. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita.

