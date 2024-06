1ª reunião do Comitê da Rota Bioceânica é presidida pelo secretário Jaime Verruck

Sarah Chaves, com informações da Semadesc

Para debater assuntos relacionados a estruturação e governança da Rota Bioceânica que ligar os oceanos Atlântico ao Pacífico, o Comitê Estadual que acompanha os desdobramentos da obra, realizou ontem (6), sua primeira reunião.

A conferência do Comitê Estadual da Rota Bioceânica (CEG ROTA), foi presidida pelo secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck e discutiu a questão aduaneira, os gargalos logísticos, econômicos e ambientais e plano gestor para desenvolvimento das cidades impactadas.

"O governador Eduardo Riedel tem destacado isso em toda captação de investimento, do ambiente competitivo do Estado que é ser a Porta da Rota Bioceânica. Por isso criamos um comitê específico, primeiro para internalizar em todos os entes estaduais, que todas as secretarias possam exatamente conhecer o impacto da rota e obviamente possam dentro do seu segmento buscar executar ações para sua implementação", comenta Verruck.

A Ponte Internacional que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta e tem mais de 50% da obra executada, o acesso de 13,6 km do lado brasileiro ligando a BR-267 à obra e o centro alfandegário, que deve ter início em dois meses, e o desenvolvimento das estradas essenciais do lado paraguaio, foram algumas das pautas do dia.

Paulo Henrique Leitão, presidente do Consórcio Pybra - responsável pela construção da ponte -, destacou que ao final de maio mais de 50% da obra da ponte dos dois lados estava concluída. São mais de 150 trabalhadores diretos e cerca de 450 indiretos.

Já o superintendente do DNIT em Mato Grosso do Sul, Euro Varanis, falou sobre a construção do acesso de.13,6.km que liga a BR-267 até a ponte Internacional. Segundo ele a obra de pouco mais de R$ 472 milhões já está licitada e a previsão é de que tenha início até agosto.

Entidades do setor privado também marcaram presença. "Tivemos hoje também a participação de várias instituições do setor privado. Então acho que esse é o objetivo principal", completou. Conforme Jaime Verruck, a próxima reunião ordinária do CEG Rota, será em novembro.

A reunião contou com a participação das entidades que compõem o comitê como Sebrae, Faems, DNIT, OCB, SEAD, Sejusp, PGE, Fiems, Fecomércio, Assomasul, UEMS, Setlog, Famasul, Prefeitura de Campo Grande, Secretaria de Saúde, entre outros.

