2ª edição do "Acelere a Solidariedade" reúne carros antigos e apoia causas sociais

Os apaixonados por carros antigos tem a oportunidade de participar do "Acelere a Solidariedade". Evento que acontecerá no próximo sábado (30), promovido pela Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS.

A 2º edição da iniciativa reunirá entusiastas de automóveis clássicos e contará com a exposição de mais de 250 carros antigos, com participação da Polícia Militar Rodoviária (PMR) com os cães adestrados, shows musicais, espaço kids, praça de alimentação e diversas outras atrações.

A exposição dos veículos será rotativa, assim os visitantes poderão apreciar diferentes modelos. O evento será realizado no estacionamento do Comper Itanhangá, das 14h às 22h.

Toda a renda obtida com a venda de alimentos e bebidas nas barracas será destinada a três instituições: Casa Peniel, Escola Juliano Varela e Cotolengo Sul-Mato-Grossense.

“Nosso objetivo é reunir os amantes de carros antigos, promover a cultura automotiva e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa nobre. Ficamos muito felizes com a adesão do público na primeira edição e esperamos repetir o sucesso neste sábado”, disse Luiz Paulo Domingos da Costa, um dos presidentes da Confraria Apaixonados por Fusca.

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também