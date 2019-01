Mega-Sena sorteia 38 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (23), um prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal de 38 milhões. As seis dezenas do concurso serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no caminhão da sorte, em Quirinópolis (GO).

Os apostadores conseguem fazer os jogos até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas do país ou na internet, no site da loteria online. A aposta mínima varia entre seis número por R$ 3,50, mas conforme a quantidade de número, maior é o valor do jogo.

A Mega-Sena faz sorteio dos prêmios toda quarta-feira e aos sábados, não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor do prêmio acumula e corre no próximo concurso.

