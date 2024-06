Abre e fecha de Santo Antônio: Confira o que funciona na Capital no feriado

O feriado municipal do Dia de Santo Antônio (13), padroeiro de Campo Grande, está chegando. Confira o que abre e fecha na Capital nesse dia:

Comércio: Os lojistas da Capital poderão escolher abrir as portas para aquecer ainda mais as vendas com as trocas de presentes do Dia dos Namorados, conforme autorizado pela Convenção Coletiva do Trabalho.

Mas os estabelecimentos devem respeitar as normas trabalhistas, garantindo o pagamento de horas extras, intervalos de descanso e benefícios adicionais aos funcionários.

Supermercados: De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS), os supermercados de Campo Grande poderão abrir normalmente, mas sem deixar de lado a concessão da respectiva folga compensatória aos trabalhadores.

Mercadão Municipal: O estabelecimento ficará aberto das 6h30 ao meio dia.

Bancos: Por conta do feriado municipal, as agências bancárias localizadas em Campo Grande não abrirão na data. Mas os serviços online estarão funcionando normalmente, como a realização de PIX.

As contas de consumo, como água, energia, telefone, e carnês, que tiverem o vencimento marcado para o feriado, poderão ser pagas no próximo dia útil, dia 14 de junho, sem acréscimo no valor.

Os clientes também podem agendar nos bancos os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las - as que têm código de barras - nos próprios caixas automáticos.

Camelódromo: Abrirá, mas em tempo reduzido, das 8h às 13h.

Shoppings: O Shopping Bosque dos Ipês estará funcionando em horário normal, abrindo às 10h e fechando às 22h. E terá algumas atrações nesse feriado, como a segunda etapa do Circuito Smart Padel, que acontece de 13 a 16 de junho.

Os cinéfilos terão a oportunidade de aproveitar a promoção do cinema UCI, com ingressos a R$12 até o dia 19 de junho. A Positivamente Academia abre das 12h às 18h. Já os serviços do Detran, Lotérica e Fácil não abrem.

O Shopping Campo Grande funcionará normalmente, das 10h às 22h, assim como o Shopping Norte Sul Plaza, abrindo no mesmo horário que os outros, mas fechando às 23h.

Já no Pátio Central Shopping, das 9h às 16h o playground estará aberto para as crianças. Às 10h terá aula de dança. A partir das 11h30, a música ficará por conta de Fábio Cantanante, acompanhado de um Happy Hour até às 15h. Das 14h às 16h, é o momento da pintura facial para os pequenos. Já as 15h terá o espetáculo “No caminho da roça”.

Bioparque Pantanal: Funcionará das 8h30 às 14h40, com visitas mediante agendamentos por aqui.

Correios: Durante os feriados não há expediente nas agências ou para entregas, com exceção das unidades e centros operacionais, para empresas com contrato Correios, que recebem e entregam a modalidade Sedex Hoje.

Vale lembrar que na sexta-feira (14), o setor público de Campo Grande funcionará normalmente, fugindo do costume de emendar feriados.

