Veja o que abre e fecha no feriadão prolongado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi na quinta-feira (8), altera a programação do comércio, bancos e supermercados, tendo ainda o ponto facultativo nas autarquias municipais de Campo Grande na sexta-feira (9), estendendo o feriadão dos servidores. Confira:

Autarquias

O expediente nas repartições públicas municipais está suspenso no feriado do dia 8 e no ponto facultativo na sexta-feira (9), emendando com o sábado e domingo seguintes. O expediente voltará ao normal na segunda-feira (12). O Decreto nº 15.568 foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) no dia 16 de maio.

O serviço não é interrompido nas unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população como os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionarão normalmente.

A Capital possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica. O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também será mantido neste período.

Bancos

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 08 de junho, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.

Na sexta-feira, 9/6, as agências abrem normalmente para atendimento ao público.

Supermercados

Conforme a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados os estabelecimentos de Campo Grande poderão funcionar normalmente nos feriados de quinta-feira, 8 de junho (Corpus Christi) e terça-feira, 13 de junho (Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade).

Os supermercados que optarem por abrirem nos dias 8 e 13 de junho, deverão conceder em contrapartida as folgas compensatórias a seus funcionários. Vale ressaltar, que na convenção de Campo Grande há previsão expressa de que nos meses em que houver 2, ou mais feriados, as respectivas folgas compensatórias podem ser concedidas em até 60 dias, após o feriado. Os dias 9, 10, 11 e 12 de junho são dias de expediente normal.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande estabeleceram acordo para o funcionamento do comércio levando em conta os dois feriados do mês de junho.

Nesta quinta-feira (8) de Corpus Christi e terça-feira (13), feriado municipal de Santo Antônio, padroeiro da Capital, a abertura do comércio é facultada ao empregador.

Os empresários que irão abrir seus empreendimentos, precisam compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias. As empresas também devem informar em até cinco dias antes ao sindicato laboral, por escrito e com pagamento de R$ 20,00 por empregado, ficando isento quanto aos empregados e empresas contribuintes aos sindicatos.

Shoppings

No Shopping Bosque dos Ipês, operações de alimentação e entretenimento será: das 10 às 22 horas. Funcionamento das lojas satélites, quiosques, mega - lojas, âncoras será das 10 às 22 horas. O cineminha funciona normalmente, conforme programação.

Já a Agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e o Fácil estarão fechados.

Shopping Campo Grande - Atendimento normal nas lojas e restaurantes das de 10h às 22h. As lojas ancoras operam de 11h às 20h. A unidade do Detran-MS não terá atendimento.

Shopping Norte Sul - As lojas abrem no horário programado das 10h às 22h, com abertura da praça de alimentação às 11h.

Pátio Central - As lojas e quiosques abrem das 09h às 16h.

