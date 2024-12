Ação contra abandono animal terá feira de adoção no Bosques dos Ipês neste sábado

Em alusão a campanha Dezembro Verde, que combate o abandono de animais e promove a conscientização sobre a adoção responsável, uma ação foi desenvolvida pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), neste sábado (14), no Shopping Bosque dos Ipês.

A programação que vai das 13h30 às 15h conta com desfile de animais: protesto simbólico com cães vítimas de abandono, acompanhados por protetores segurando placas de conscientização. Além disso, animais resgatados estarão disponíveis para adoção responsável.

Atendimento do Castramóvel que oferecerá microchipagem, teste de leishmaniose e vacinação antirrábica.



Ação contará com lançamento da Delegacia Virtual Animal: nova funcionalidade no site da DEVIR para denúncias de maus-tratos de forma prática e ágil e orientações sobre responsabilidade animal e verminfugação gratuita para pets.

O evento contará com a presença de autoridades, como o titular da Setesc, Marcelo Miranda, e o superintendente da Suprova, Carlos Eduardo Rodrigues, além de protetores de animais e representantes da Polícia Militar (PMMS), Polícia Militar Ambiental (PMA) e CCZ.

