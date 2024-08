Acharam que ninguém estava vendo? Casal é flagrado "dando uns pegas" na Avenida Mato Grosso

Na madrugada deste domingo (04), um casal foi flagrado tendo relação sexual em frente ao Country & Cia, localizado na esquina da Avenida Mato Grosso com a Rua Sergipe.

Um homem e uma mulher acharam que não tinha ninguém nas proximidades e tiveram relação sexual, após finalizarem, eles foram embora.

O casal não foi identificado. Para assistir ao vídeo, clique aqui.

