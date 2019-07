Acidente entre dois caminhões deixa um morto na MS-276

Um homem que ainda não teve a identidade revelada morreu na tarde desta quarta-feira (31) em acidente envolvendo dois caminhões na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia.

De acordo com informações do Jornal da Nova, um dos caminhões envolvidos, com placas de Dourados, estava parado na via, no sistema pare e siga, devido uma empresa estar realizando reparos na pista, quando o caminhão que era conduzido pela vítima fatal colidiu na traseira. Com o impacto, o motorista morreu preso na capine entre as ferragens.

As causas do acidente ainda serão apuradas. A pista está interditada nos dois sentidos até a remoção do óleo que se esparramou pela rodovia.

