Bebê morre atropelado

Sarah Chaves, com informações do RB em Tempo Real

Uma bebê de 1 ano e um mês foi atropelada por uma carro no quintal da vizinha nesta quarta-feira (31), apesar de ter sido socorrida ela não resistiu aos ferimentos e morreu no distrito de Prudêncio Thomaz em Rio Brilhante.

De acordo com as primeiras informações, a bebê, que morava com os avós, estava brincando na casa de uma vizinha por volta das 9, quando uma mulher chegou na residência em um carro, conversou por alguns instantes e deu partida para ir embora. A menina que brincava próximo ao veículo não foi percebida pela motorista que passou em cima da criança

A menina foi socorrida para o hospital de Rio Brilhante com graves ferimentos, mas acabou morrendo. De acordo com o delegado da Polícia Civil de Rio Brilhante, Alexandre Neves o caso será registrado como morte a esclarecer.

O esposo da condutora disse que a mulher está em estado de choque e deve ser ouvida nos próximos dias sobre o caso.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados para depois ser liberado a família.

