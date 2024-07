Acompanhado de Riedel, Lula sanciona política de manejo do fogo em Corumbá

O presidente Lula, acompanhado do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, sobrevoaram a área de queimada no Pantanal em Corumbá, na manhã desta quarta-feira (31).

Durante visita, Lula ainda assinou o Projeto de Lei n° 1818/2022, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, na Brigada Pronto Emprego Pantanal, Parque Marina Gatass, Corumbá/MS.

A Política impõe medidas para disciplinar o uso do fogo no meio rural, principalmente entre as comunidades tradicionais e indígenas, e prevê a sua substituição gradual por outras técnicas.

O texto proíbe a prática de colocar fogo como método de supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, exceto quando há queima controlada dos resíduos de vegetação. Para práticas agropecuárias, o uso do fogo será permitido apenas em situações específicas, em que peculiaridades o justifiquem.

"Tenho história no Mato Grosso do Sul e considero muito esse Estado. Muitas vezes, do nosso gabinete em Brasília, não temos a dimensão da situação verdadeira aqui. Mas estamos aqui agora, para ver de perto e entender como as coisas estão. Agradecemos aos brigadistas, homens e mulheres, que estão atuando no combate aos incêndios do Pantanal, que é tão importante para o Brasil", ressaltou Lula.

O presidente da República ainda afirmou que a assinatura de hoje representa um marco. "É um marco para o Pantanal, para o Mato Grosso do Sul e também para o Brasil que possui essas belezas naturais através desse bioma", acrescentou.

O governador agradeceu pelo apoio do Governo Federal e ressaltou a importância do Pantanal. "Agradecemos pelo apoio do presidente com esse que é um bioma único no Brasil. 15 milhões de hectares, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. O único bioma do Brasil que tem 93% da sua biodiversidade preservada ainda. Temos que investir sim na prevenção e combate a esses incêndios que ocorrem. Estamos lutando juntos para preservar o que temos de mais precioso", finalizou Riedel.

Durante a visita, o presidente também aproveitou para conhecer as instalações da base local do Ibama/Prevfogo, onde pôde acompanhar os trabalhos de combate aos incêndios florestais no bioma.

Combate ao fogo

A ministra Marina Silva apresentou novos dados nesta manhã. Conforme o Ministério do Meio Ambiente, são 890 profissionais federais atuando no combate aos incêndios no Pantanal, incluindo integrantes das Forças Armadas, do Ibama, do ICMBio, da Força Nacional de Segurança Pública e da Polícia Federal.

Ao todo são 15 aeronaves e 33 embarcações em operação. Até 28 de julho, foram registrados 82 focos de incêndio, dos quais 45 já foram extintos e 37 permanecem ativos, sendo 20 deles controlados. As equipes já resgataram 555 animais silvestres.

