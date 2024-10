Ademar Freitas é reeleito Grão-Mestre da Grande Loja de MS

Os irmãos membros do Superior Conselho Maçônico de Ética e Disciplina, responsável pelo processo eleitoral da Sereníssima Grande Loja do Estado de Mato Grosso do Sul, se reuniram na tarde de sexta-feira (18) para apuração dos votos.

O irmão Ademar de Souza Freitas, da Chapa Arte Real II – Trabalho, Fraternidade e Aperfeiçoamento, foi declarado reeleito para mais um mandato de três anos ao cargo de Grão-Mestre da GLEMS, com 960 votos, que correspondem a 93,11% dos votos válidos.

Também foram eleitos o irmão Cícero Alves da Costa, no cargo de Eminente Grão-Mestre Adjunto, membro da Benemérita ARLS Antônio João, Nº 5, do Oriente de Dourados; o irmão Ronaldo Sidney Molina Storti, no cargo de 1º Grande Vigilante, membro da Benemérita ARLS João Pedro de Souza, Nº 6, do Oriente de Três Lagoas; e o irmão Edirson José Bezerra, no cargo de 2º Grande Vigilante, membro da Loja Acácia de Coxim, do Oriente de Coxim.

A chapa eleita foi a única chapa concorrente nesta eleição ao Grão-Mestrado da GLEMS.

