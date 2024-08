Advogada morta em queda de avião era especialista em processos contra companhias

Uma das 61 vítimas do avião da Voepass que caiu nessa sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), era advogada especialista em ações aéreas. Laiana Vasatta, de 34 anos, já havia trabalhado com diversos processos contra empresas de aviação.

Laiana atuou em pelo menos 90 processos contra companhias aéreas nacionais e internacionais. Os dados são de levantamento feito pelo UOL junto ao Jusbrasil.

Advogada do escritório Demski & Vasatta, ela atendia clientes que tinham problemas judiciais com companhias aéreas. Nas redes sociais, a especialista produzia conteúdos com dicas sobre o tema: explicava como os clientes deveriam proceder na busca pelos direitos quando as empresas aereas falhavam.

Todos que estavam a bordo morreram

Entre os 61 ocupantes do avião, estavam 57 passageiros e 4 tripulantes, informou a Voepass, responsável pelo voo. A aeronave tinha capacidade para 68 pessoas no total.

Todos os ocupantes da aeronave morreram. A informação foi confirmada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pela prefeitura de Valinhos, que auxiliou na operação de assistência ao acidente aéreo.

O avião saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). A decolagem da aeronave ocorreu às 11h50 (horário de Brasília) e a previsão de aterrissagem era às 13h45.

Com informações do portal UOL

