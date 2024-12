Ajuda: Família pede doações de sangue e plaquetas para Gleice

A família de Gleci Martins Placencia, de 33 anos e natural de Dourados, está pedindo ajuda para doação de sangue e plaquetas para ajudá-la no tratamento de Leucemia Aguda, que ela trata em Campo Grande.

Ao JD1, Rozineia Silva dos Santos, tia de Gleci, explicou que ela deu entrada às pressas no hospital após ela descobrir a doença em exames de rotina, e devido ao quadro, ela foi transferia de Dourados para a Capital, onde pode receber o tratamento especializado para a doença.

Rozineia destacou a importância da doação de sangue para ajudar ao próximo. “Eu sou doadora de plaquetas, de medula, de tecido, de órgãos, eu sei a importância disso”, destacou.

Para quem quiser doar, basta ir a qualquer unidade do Hemosul e fazer uma doação no nome de Gleci Martins Placencia. Apesar do tipo sanguíneo ser A-, qualquer doação é bem-vinda, já que uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro outras vidas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também