Amarildo aguarda autorizaÃ§Ã£o mÃ©dica para ir para SP

Já está articulada a transferência do deputado Amarildo Cruz do Proncor para um hospital da capital paulista. Amigos de Amarildo relataram ao JD1 que aguardam apenas uma ligeira melhora do estado de saúde do deputado e uma autorização dos médicos para que ele seja levado para São Paulo.

O estado de Cruz é grave, e segundo versão ainda não confirmada, uma infecção contraída no hospital teria piorado de forma acentuada seu quadro de saúde.

O parlamentar foi internado às pressas na madrugada de ontem (16) na UTI do Hospital Proncor em Campo Grande, e chegou a ser intubado na noite desta quarta-feira (16), após uma parada cardiorrespiratória. Amarildo foi reanimado e passou por sessão de diálise — processo que é necessário quando os rins não estão funcionando adequadamente.

Em dezembro de 2022, o parlamentar foi internado devido um problema crônico de pedra na vesícula retirada dos cálculos do suco biliar. A suspeita, dessa vez, é que ele tenha sido acometido por miocardite, infecção causada por bactérias no coração.

