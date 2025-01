Anitta perde seguidores após compartilhar momento em terreiro de candomblé

A cantora Anitta voltou a enfrentar perda de seguidores após publicar registros de sua visita a um terreiro de candomblé no Instagram, na última quarta-feira (29).

Em um story, a artista comentou a situação com ironia: “E lá se vão mais 100 mil seguidores. Toda vez que posto foto no terreiro é isso. Limpa, limpa, limpa.”

Essa não é a primeira vez que a artista sofre um movimento de unfollow devido a conteúdos relacionados à sua religião.

No ano passado, após lançar o clipe da música Aceita, que tem o candomblé como tema, Anitta perdeu mais de 300 mil seguidores na plataforma.

A canção faz parte do álbum Funk Generation, que está indicado ao prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino no Grammy Awards 2025.

Na época do lançamento, a cantora comentou sobre a intolerância religiosa em entrevista ao podcast On Purpose with Jay Shetty. “Eu já sabia que isso ia acontecer porque a intolerância das pessoas com relação às suas diferentes crenças é louca”, afirmou.

Anitta também destacou sua visão sobre a diversidade religiosa: “As pessoas não aceitam, na minha opinião, que as religiões são como veias que vão para um coração; elas apenas estão em lugares diferentes, o que é bonito. Elas chegam ao mesmo lugar, a um ser humano melhor para evoluir, isso é o que as religiões significam para mim, e eu acredito em todas elas.”

A repercussão nas redes sociais gerou debates sobre intolerância religiosa e liberdade de expressão. Enquanto muitos fãs manifestaram apoio à artista, destacando a importância do respeito às crenças, outros reafirmaram sua decisão de deixar de segui-la.

