Após perder amigos, Alexia segue sem previsão de alta na Santa Casa

Sobrevivente da tragédia que matou três de seus amigos que seguiam para uma chácara no último final de semana, Alexia Lima de Carvalho, 19 anos, ainda está internada na Santa Casa de Campo Grande e sem previsão de alta.

De acordo com a assessoria do hospital, a paciente segue na enfermaria consciente, orientada e sem alterações no quadro clínico. “Está em observação pela bucomaxilofacial. As demais especialidades já liberaram”, consta na nota encaminhada à redação do JD1 Notícias.

Além de Alexia, Kleber Oliveira Brito, 29 anos, também sobreviveu ao acidente e foi levado para a Santa Casa da capital. Ele teve alta no mesmo dia do acidente. O jovem foi submetido a exames de imagens e laboratoriais e foi liberado.

O acidente do último domingo (14), tirou a vida de Victor Eduardo Zandona Rocha, 20 anos, Flávia Eduarda de Lima, 22 anos e Bruna Letícia de Lima Paim, 18 anos, que, junto com Alexia e Kleber, seguiam para uma chácara em Sidrolândia.

No caminho, na MS-162, por motivos que ainda estão sendo apurados, o motorista Victor Eduardo perdeu o controle do veículo e colidiu com um amontoado de terra a beira da rodovia. Três morreram na hora.

