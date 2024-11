Após um mês de sua morte, velório de Liam Payne acontece nesta quarta-feira

Pouco mais de um mês após sua morte, o corpo do cantor Liam Payne será velado nesta quarta-feira (20) em Wolverhampton, cidade onde ele cresceu no Reino Unido. Ele morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Segundo informações do jornal britânico The Sun, o velório acontece no período da tarde e será reservado, contando com a presença de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn, os demais integrantes da banda One Direction.

“O funeral do Liam acontecerá amanhã à tarde, nos condados que circundam Londres. A família fez de tudo para organizar um velório perfeito e dar a ele a despedida que Liam merece. Ele pode ter sido uma estrela do pop global, mas Geoff e Karen [pais do cantor] sempre o verão como apenas um menino”, disse uma fonte anônima ao jornal britânico.

O corpo de Liam foi liberado pela perícia e embalsamado no começo de novembro, processo que foi acompanhado por Geoff, que também ficou responsável por levar o corpo de volta à Inglaterra.

Apenas amigos e familiares poderão comparecer para dar um último adeus ao cantor.

