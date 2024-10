Autópsia revela drogas usadas por Liam Payne

A morte de Liam Payne pegou os fãs de surpresa na última quarta-feira (16). O cantor caiu do terceiro andar de um hotel, em Buenos Aires, na Argentina. A morte foi causada por “politraumatismo” com “hemorragia interna e externa”. E hoje (21), saiu o resultado da autópsia.

De acordo com a ABC News, antes de cair, Liam usou diversas substâncias ilegais, tanto que no resultado dos testes toxicológicos mostram uma mistura de entorpecentes.

Segundo o documento, o cantor consumiu “cocaína rosa” — uma droga recreativa, que é uma mistura de várias, incluindo metanfetamina, cetamina e MDMA, entre outras —, cocaína comum, benzodiazepina e crack.

No quarto em que Liam estava hospedado, também foi encontrado um cachimbo de alumínio improvisado para utilizar o material. O jornal confirmou também, que o corpo do artista vai ficar na Argentina até que todos os exames sejam realizados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também