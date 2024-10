Apostadores tem até hoje para sacarem valores de sites de bets ilegais

Termina nesta quinta-feira (10) o prazo estabelecido pelo Ministério da Fazenda para apostadores sacarem o dinheiro que está depositado em sites de apostas, conhecidos como bets, que estão irregulares.

Os sites dessas bets, que não estão na lista de empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda, vão sair do ar nesta sexta-feira (11), impossibilitando que o apostador possa retirar valores depositados nas plataformas. Confira as listas nacional e estadual de bets autorizadas.

O prazo já havia sido comunicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no início deste mês. "Quem não pediu credenciamento não vai poder operar desde já, vai ter 10 dias. Esses 10 dias são mais para o apostador do que para a casa de aposta, porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de aposta", explicou o ministro.

"Então, os 10 dias é para a pessoa verificar se tem saldo e pedir a restituição. Caso contrário, nós já tiraríamos do ar imediatamente, mas não vamos fazê-lo pra proteger a poupança do eventual apostador", completou Haddad.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também