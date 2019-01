Assembleia devolve 11 mi ao estado e dinheiro ajuda caixa da saúde

A sobra do duodécimo, quantia passada pelo governo estadual para as despesas do Legislativo, foi devolvida ao Executivo em reunião interna nesta terça-feira (22), na Governadoria. O montante de R$ 11 milhões será destinado para a área da saúde.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi esteve na reunião junto com o primeiro secretário da Casa, deputado Zé Teixeira, e afirmou que as pendências financeiras dos hospitais que totalizaram R$ 20 milhões atrasados têm, agora, uma contribuição de R$ 11 milhões. “Este era o saldo financeiro da Assembleia no dia 31 de dezembro, fruto de economia da nossa gestão”, destacou Mochi.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o Legislativo demonstrou responsabilidade com o dinheiro público e gesto de solidariedade. “A Assembleia Legislativa está fazendo a sua parte para melhorar a vida das pessoas. É um gesto nobre, solidário”, afirmou.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, também esteve na reunião e destacou que o montante representa uma fatia importante dos gastos hospitalares. “Conseguimos saldar R$ 20 milhões em poucos dias, dos quais R$ 11 milhões com o duodécimo da Assembleia Legislativa”, disse ao informar que foi pago um montante de mais de R$ 3 milhões para a Santa Casa de Campo Grande, R$ 3 milhões para o Hospital da Vida de Dourados e mais R$ 1,1 milhão para o Hospital Regional da Grande Dourados.

A reunião também contou com a presença do secretário especial de Articulação Política, Sérgio de Paula.

Deixe seu Comentário

Leia Também