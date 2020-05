Atenção! Mensagem de "Programa Auxílio Gás" é fake

Em meio a pandemia do coronavírus e auxílios que estão ajudando as pessoas que precisam, há quem faça "piadinha de mau gosto" para enganar quem está recorrendo a todos os meios para sobreviver.

No WhatsApp, mensagem com a chamada "Ministério da Cidadania" engana quem se interessa pela ajuda. " Já estão abertas em todo Brasil as inscrições para o Programa Auxílio Gás", complementa a fake news.

Para deixar a mensagem mais chamativa, o criador ainda sugere que o interessado troque o benefício por dinheiro. " Você pode ter direito ao benefício de R$70 à R$210!".

Conforme testado pelo JD1 Notícias, a pegadinha termina quando ao clicar para abrir a mensagem, ela direciona o usuário para uma outra página com a seguinte mensagem "Você não tem direito".

Então, caso receba a mensagem via WhatsApp, coloque um fim na disseminação de fake news e não compartilhe.

Alerta Ministério da Cidadania

ALERTA DE FAKE NEWS, É FALSA a notícia que circula em grupos de WhastApp e posts de redes sociais sobre um suposto 'Auxílio Gás' do Ministério da Cidadania. O benefício não existe. NÃO clique em links duvidosos e certifique-se de checar informações em nossos canais oficiais.



#PraCegoVer Arte traz, à esquerda, o texto: "Auxílio Gás. Fake News: Ministério da Cidadania adverte, esta notícia é falsa - não divulgue". À direita vem um print com reprodução da suposta mensagem enviada pelo WhatsApp. Assinam o Ministério da Cidadania e o Governo Federal.

Deixe seu Comentário

Leia Também