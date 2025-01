Ativa Idade: projeto gratuito para pessoas idosas está com inscrições abertas

A vida pode ser mais leve, repleta de saúde, autoestima, lazer, qualidade de vida e novas amizades após os 55, 60, 70 anos. Esse é o intuito do projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros, que tem proporcionado tudo isso há mais de 10 anos na em Campo Grande. Totalmente gratuito, o projeto está com inscrições abertas para 2025.

Com o slogan ´para jovens acima de 55 anos´, o projeto busca resgatar e valorizar o papel social da pessoa idosa e da pessoa com idade intermediária, por meio de atividades como canto, ginástica e dança, pilates, Tai Chi Chuan, inclusão digital, academia e teatro. Os participantes também tem acesso a oficinas, atendimento psicológico individual, encontros em grupo como o ´Memórias Afetivas´, entre outras atividades.

“O Ativa Idade busca promover a autoestima e a autoconfiança da pessoa idosa, para que ela seja mais participativa na sociedade e em sua família, buscando restabelecer e/ou fortalecer o vínculo familiar e social. Desde a criação do projeto em 2013, mais de 2.500 pessoas tiveram suas vidas transformadas pelas nossas ações”, destacou a coordenadora do projeto, Thaiza Abalem.

Sobre as oficinas

Nas aulas de canto, por exemplo, por meio de canções antigas e atuais, os participantes trabalham a memorização, respiração e colocação vocal. O coral é formado por homens e mulheres e, frequentemente, o grupo realiza apresentações dentro do projeto e eventos externos. Nas aulas de inclusão digital, as pessoas idosas são incluídas no mundo digital, aprendendo, por exemplo, a utilizar aplicativos de comunicação para interagir com amigos e familiares, entre outros conhecimentos.

Já nas aulas de dança e ginástica, a palavra de ordem é ´movimento´, os participantes se exercitam ao som de diversos estilos musicais, aprendendo coreografias e exercitando o corpo e a mente. Para se ter uma ideia, há relatos de participantes que pela primeira vez na vida estão tendo a oportunidade de dançar.

E foi dançando, fazendo pilates e outras atividades que a participante Josefina Andrade, de 78 anos, superou uma depressão profunda quando se inscreveu no projeto em 2013. “Só tenho coisas boas pra falar desse projeto maravilhoso! Por meio do Ativa Idade recuperei minha autoestima, melhorei minha saúde através da convivência com as colegas, tudo ficou maravilhoso! A Fundação Manoel de Barros é minha segunda casa: onde me realizo!”, ressaltou Josefina.

Inscrições

Para inscrições e mais detalhes sobre o projeto, entre em contato pelo telefone/whatsapp (67) 98166-0166.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também