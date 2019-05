Luiza Brunet participará de caminhada contra o feminicídio, na capital

O governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta segunda-feira (27) que a Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio, terá a atriz e modelo Luiza Brunet como madrinha. A campanha foi lançada nesta manhã, no auditório da governadoria, em Campo Grande.



A lei estadual nº 5.202, de 30 de maio de 2018, de iniciativa do Governo do Estado, instituiu o dia 1º de junho como o “Dia Estadual de Combate ao Feminicídio”, com objetivo de sensibilizar e conscientizar toda a sociedade de que a violência sofrida pelas mulheres muitas das vezes leva à morte violenta, divulgar os serviços e os mecanismos legais de proteção à mulher em situação de violência e as formas de denúncia.



Na semana de 1º a 7 de junho serão realizadas várias ações como palestras, panfletagens, eventos e debates para discutir o feminicídio como a maior violação dos direitos humanos contra as mulheres. No dia 1º de junho, às 8h, haverá uma caminhada que contará com a participação da madrinha Luiza Brunet, com concentração na frente da governadoria, no Parque dos Poderes.



Para o governador, a vinda de Luiza Brunet, atriz e modelo sul-mato-grossense reconhecida internacionalmente, “dá à nossa campanha uma visibilidade muito maior”. “Representando todas as mulheres que, infelizmente, são vítimas de violência doméstica, lembrando que não existe classe social, idade, raça ou nível educacional para a vítima. Ela própria foi vítima de violência e não se calou, não se envergonhou, ao contrário, tem se destacado como ativista pela defesa dos direitos das mulheres. E nós reafirmamos a necessidade de falarmos sobre combate à violência de gênero nessa e em outras campanhas, a exemplo do programa "Maria da Penha vai à Escola", para que tenhamos mudanças comportamentais na sociedade: que tenhamos homens que não sejam agressores e mulheres que não sejam vítimas. O Governo do Estado não mede esforços no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas”, disse o governador Reinaldo Azambuja.



A meta da campanha é que a divulgação se multiplique e que as pessoas abracem a causa, levando informação a todos os cantos do estado, desconstruindo assim a cultura machista e patriarcal existente em nossa sociedade.



Dia 1º de junho, Dia Estadual de Combate ao Feminicídio



A data rememora a morte da jovem Isis Caroline, ocorrida por estrangulamento no dia 1º de junho de 2015 e registrada como primeiro feminicídio do estado. Isis tinha 21 anos e havia se mudado do interior para Campo Grande para fugir do ex-companheiro, que inclusive tinha sido denunciado e preso por violência doméstica pelos crimes de estupro e cárcere privado no ano de 2014. O assassino foi preso e condenado a 26 anos de prisão em regime fechado. A vítima deixou duas filhas pequenas, que estão sendo criadas pela avó materna.

Deixe seu Comentário

Leia Também