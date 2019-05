Reinaldo diz que MS não quebrou porque aprovou reforma

O governador Reinaldo Azambuja voltou a defender as reformas em âmbito federal e afirmou que Mato Grosso do Sul não quebrou porque aprovou as mudanças previdenciárias, no que é de competência do estado.



As defesas foram expressas durante a inauguração da ampliação da estrutura de armazenamento de sementes da empresa Jotabasso, neste sábado (25), em Ponta Porã, ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correa da Costa.



Mato Grosso do Sul faz parte de um grupo de estados que mantêm os investimentos e os salários em dia. Das 27 unidades da federação, 21 atrasam ou parcelam a folha de pessoal.



O governador disse que “a reforma não é do governo Jair Bolsonaro, é para o Brasil. Se não olharmos com atenção, cada vez mais teremos privilegiados em alguns setores enquanto a maioria paga a conta. Hoje, Mato Grosso do Sul não está quebrado porque a Assembleia Legislativa teve a coragem de votar a Reforma da Previdência”, finalizou.



Em 2017 o governador do estado unificou os dois regimes previdenciários, alterou a alíquota de contribuição e reduziu o déficit. A ministra da Agricultura também destacou o enfrentamento realizado pelo governo estadual e defendeu as reformas. “Hoje o estado está sobrevivendo graças ao pulso firme do governador”, disse Tereza.

