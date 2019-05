Governador diz que Vale Renda está mais transparente

O governador Reinaldo Azambuja destacou na manhã desta quarta-feira (15), durante a abertura da capacitação de técnicos do Vale Renda, que o programa será mantido depois de passar por mudanças para ficar mais transparente e levar o benefício a quem não está incluído em nenhum auxílio de transferência de renda. A solenidade foi realizada no auditório da governadoria.



Cerca de 150 técnicos da capital e do interior recebem a qualificação para se familiarizar com os novos critérios do programa, que passou por mudanças no mês passado. Esses profissionais são responsáveis pelos cadastros, encaminhamentos e visitas às famílias beneficiadas.



A principal novidade é o uso do Cadastro Único – um instrumento do governo federal que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda – e a impossibilidade do acúmulo com outro benefício semelhante, como o Bolsa Família. Com essa mudança, o governo poderá atender novas pessoas, que hoje não são beneficiadas por nenhum programa social.



“Temos evoluído no quesito transparência. O Estado de Mato Grosso do Sul, no início de 2015, era o último estado pontuado em transparência no Brasil. Tiramos nota 1,4, à época. Então viemos evoluindo no quesito transparência. Os programas sociais, principalmente o Vale Renda, dentre outros, têm tudo de interligação com o quesito transparência. Recentemente, evoluímos no ano passado para primeiro lugar e essa é uma evolução permanente”, afirmou Reinaldo Azambuja.



A secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre, disse que a capacitação é importante para garantir a qualidade dos trabalhos.



No início do ano, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) descobriu que quase metade – 22 mil – , das 45 mil famílias que recebem o Vale Renda já é beneficiada pelo programa Bolsa Família ou não está em situação de vulnerabilidade social. Muitas delas conseguiram ascender socialmente, por isso, não dependem mais do auxílio financeiro.



O programa do Governo do Estado atende famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica com aporte financeiro de R$ 180,00 mensais. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2010, da ONU, 3,5% da população de Mato Grosso do Sul vive na extrema pobreza.



Também participaram da solenidade de abertura da capacitação os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Carlos Alberto de Assis (secretário especial e chefe de gabinete) e o deputado estadual Antônio Vaz, além de secretários-adjuntos e diretores de fundações e autarquias.

