Autoridades prestigiam posse de nova diretoria da OAB/MS

Em solenidade na noite dessa terça-feira (28), a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) foi empossada, sob a presidência de Bitto Pereira, reeleito para mais um triênio (2025). A cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Riedel, do Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan, do Defensor Público-Geral, Pedro Paulo Gasparini e demais autoridades.



Foram empossadas as novas Diretorias da OAB/MS, da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAA/MS), da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) e os Conselheiros Estaduais.



O governador destacou que a posse é um grande salto para o nosso estado e para a advocacia. “É uma construção coletiva ao qual se empreende todos os dias, paciência e determinação [...] Esses resultados tem ligação direta com a harmonia gerada entre os poderes”, falou durante o evento.



“Sob a liderança do presidente Bitto Pereira e da vice-presidente Marta Taques, a OAB-MS seguirá sua missão de representar os cerca de 19,4 mil advogados do Estado, defendendo a advocacia, a sociedade e a Constituição”, escreveu o governador pouco depois, em suas redes sociais.

Reeleito, Bitto acredita em aprovação do seu trabalho.“A reeleição é uma validação democrática de todo o trabalho que nós fizemos, e nós fizemos isso de maneira magistral, porque tivemos a votação e vencemos a eleição na Capital e em todas as 31 Subseções da OAB/MS, um fato inédito que jamais aconteceu, então

é sim, uma aprovação”.



Bitto agradeceu ainda a presença do vice-presidente da Fiems, Crosara Junior, que compareceu a posse representando Sérgio Longen e o trabalho feito em conjunto com a OAB. “Já realizamos vários eventos nas mais variadas áreas de conhecimento nessa parceria exitosa e tenho certeza que ela continuará", concluiu.



A cerimônia também reuniu autoridades do meio jurídico e político, além de lideranças estaduais e nacionais da OAB.

