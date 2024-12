Avião da Voepass retorna para aeroporto após problema técnico

Um avião da Voepass com 47 pessoas a bordo precisou retornar ao Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, em São Paulo, na noite desta segunda-feira (30) após apresentar problema técnico.

A aeronave, que transportava 43 passageiros e quatro tripulantes, decolou de Ribeirão Preto em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos às 20h30, no entanto, segundo a plataforma Flightradar, 45 minutos depois precisou voltar para a cidade de origem devido a uma falha.

Essa é a segunda vez, apenas em dezembro, que uma aeronave da companhia que seguia para Guarulhos precisou voltar a Ribeirão devido a problemas técnicos.

Não houveram feridos e os passageiros foram realocados em outra aeronave da companhia, que decolou às 22h01, com 1h31 de atraso em relação ao voo original.

