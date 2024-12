Avião de pequeno porte cai no centro de Gramado e mata 10 pessoas

Luiz Vinicius, com informações do G1

Avião de pequeno de porte caiu no meio da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22). Pelo menos dez pessoas morreram no acidente aéreo.

A princípio, pelo menos 15 pessoas foram socorridas para unidades hospitalares da região da Serra Gaúcha.

Informações divulgadas pelo G1, o avião decolou do aeroporto de Canela e caiu minutos depois no centro de Gramado, atingindo um prédio, loja de móveis e uma pousada.

No prédio, a informação é que uma pessoa conseguiu sair sem ferimentos. Já na loja de móveis, não havia ninguém, pois estava fechada no momento da queda.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que a maior parte das vítimas precisou de atendimento por ter inalado a fumaça do incêndio.

