Barragens de minério em Corumbá passarão por vistoria nesta terça-feira

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), coordenará a partir desta terça-feira (29) os trabalhos de fiscalização das barragens de rejeitos de minério de ferro em Corumbá. Trata-se de uma ação preventiva para ter a garantia de segurança das barragens, considerando os impactos humanos e ambientais causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho (MG).

Em uma reunião no Imasul, o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, relatou que Corumbá tem três das dez barragens em atividade com risco de acidente em grandes proporções. “A vistoria vai tranquilizar o Estado, a empresa e principalmente a comunidade que vive no local”, frisou.

Na reunião ficou decidido que os órgãos federais e estaduais se reunirá na terça-feira (29) com as mineradoras Vale, MMX e Vetorial para conhecer os planos de monitoramento das barragens.

O secretário explicou que a grande preocupação de hoje é a segurança dessas barragens, Verruck disse ainda “vamos ouvir as mineradoras para conhecermos a situação atual, as condições de monitoramento, o que de fato está sendo feito para garantir um controle rigoroso e o plano de gerenciamento de risco”.

