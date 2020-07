Bebê é salvo pelo Bombeiros após engasgar com sachê de Ketchup

Flávio Veras, com informações do JP News

Um bebê de 10 meses foi salvo pelo Corpo de Bombeiros após engasgar com um pedaço de sachê de ketchup. No último final de semana, em Três Lagoas. No local, os militares contataram que o objeto estava obstruindo as vias áreas da criança e, com técnicas de desobstrução, conseguiram remover o objeto.

Segundo informações do JP News, O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para atender uma ocorrência de obstrução de via aérea. No local, os militares constataram o objeto e conseguiram salvar o bebê.

Conforme a corporação, esse tipo de acidente é comum em crianças pequenas. No passado, o Corpo de Bombeiros registrou quatro casos de obstrução de via aérea, e neste ano, três.

Deixe seu Comentário

Leia Também