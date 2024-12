Bolão em lotérica de Araras, em SP, fatura prêmio de R$ 74 milhões

Bolão feito em uma casa lotérica na cidade de Araras, em São Paulo, foi o responsável por acertar as seis dezenas da Mega-Sena e garantir o prêmio de mais de R$ 74,7 milhões, em sorteio realizado nesta terça-feira (3).

O prêmio será dividido em três cotas do bolão. Os números sorteados foram: 01 - 20 - 32 - 43 - 57 - 59.

A quina teve 40 apostadores, que vão receber o prêmio individual de R$ 100.231,07. A quadra teve 4.013 ganhadores e pagará a cada um R$ 1.427,23.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

