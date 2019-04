"Bolotão" é o maior bebê nascido neste ano, com 5,345 kg

Caleb Zawaski Soares, carinhosamente apelidado por “Bolotão” foi o nome mais comentado nos corredores do setor pediátrico na Santa Casa de Campo Grande. O bebê nasceu pesando 5.345 kg na 40ª semana de gestação da dona de casa Maynara Leite Soares Zawaski, 23 anos.

"Um misto de emoção e susto", resume a mãe da criança, dois meses após o nascimento. Nas últimas ultrassonografias, a expectativa era que o bebê nasceria com 3,900 kg, mas ao nascer a balança do hospital registrou mais de cinco quilos e 52 cm.

“Quando vi ele foi uma emoção tão grande, pois ele foi muito esperado e desejado, mas também foi um susto pois não esperava ele daquele tamanho” comentou a mãe.

O médico Willian Leite, que realizou o parto também ficou assustado ao tirar o “bolotão” da barriga de Maynara. “ O médico ficou chocado com o tamanho dele, porque eu não tive diabetes, todos os exames davam normal até o mais temido, curva glicêmica”, explicou.

As roupinhas de recém-nascido que a mamãe colocou na mala de Caleb não fecharam nas pernas. “Meu marido teve que ir em casa pegar as roupinhas M (risos)”, explicou a mãe que contou com a ajuda de outras mamães que emprestaram fraldas que servissem no neném.

Não há registros de bebês que nasceram grandes na família de Maynara e nem de seu esposo.

Nascido em fevereio, agora com dois meses, “Bolotão” está medindo 60 cm e pesando 8,300 kg de “pura gostosura” com o auxílio de fórmula, já que não pegou somente o leite materno.

Mais um fofuxo

A página da Santa Casa, no Facebook, publicou nesta sexta-feira (26) a foto de mais um bebe fofinho. Luiz Davi, nasceu com 36 semanas, pesando 5,100 kg e medindo 52 cm. Ele veio ao mundo na última terça-feira (23) e foi apelidado como “bebê gigante”, no hospital.

