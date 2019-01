Bolsonaro pretende anular nomeação de Marun na Itaipu

O presidente Jair Bolsonaro pretende anular a nomeação do ex-ministro Carlos Marun para o conselho da Itaipu Binacional. A informação é o jornal Estadão desta terça-feira (2).

Bolsonaro já havia anunciado que vai promover uma revisão geral nos atos do antecessor, Michel Temer. Conforme a publicação do Estadão, o presidente empossado ontem teria dito a interlocutores que não gostou da atitude de Temer, de nomear Marun no seu último dia de mandato.

Com o cargo na Itaipu, Marun que foi um dos principais articuladores políticos de Temer, terá um salário de R$ 27 mil para participar de reuniões bimestrais.

