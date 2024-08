Bombeiros combatem fogo em cinco regiões e monitoram outras 11 no Pantanal

As ações de combate aos focos de incêndio e calor no Pantanal chegam aos seus 147 dias e sofrem com as chamas as regiões na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Paranaíba, Coxim e Naviraí.

A queda de temperatura atrelada a chuvas ajuda no resfriamento dos materiais combustíveis, de cordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), por outro lado, a frente fria gera uma nebulosidade que impede a leitura de focos de calor em algumas regiões do estado.

Diante disto, as equipes mantêm as ações de vistoria nos pontos atingidos por incêndios e também nas regiões das bases avançadas, mais especificamente Nhecolândia e Paiaguás.



No Parque Estadual das Nascentes do Taquari (Costa Rica) existe um foco localizado ao norte do parque, dentro do estado de Mato Grosso, na divisa com Mato Grosso do Sul. Há uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul apoiando o estado vizinho para que os focos não adentrem no parque.

Há outro foco na região leste do parque, onde estão sendo realizados os combates e seguem sendo feitos os monitoramentos.

Outras duas guarnições combatem as chamas em Paranaíba e duas para combater o fogo e fazer o rescaldo em Coxim.

Os focos na região do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema em Naviraí estão ativos novamente e duas equipes atuam na região.

Regiões que seguem em monitoramento: Passo do Lontra, Serra do Amolar, Porto da Manga, Forte Coimbra, Porto Esperança, Nabileque, Porto Murtinho, Taboco, Naviraí, Costa Rica e Camapuã.

Atualmente são 128 bombeiros militares de Mato Grosso do Sul e 11 do Rio Grande do Sul. Existe também o apoio efetivo de 92 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, 14 representantes das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira), 4 policiais militares de Mato Grosso do Sul, 1 policial federal e 273 agentes do IBAMA, ICMBio e brigadistas do PrevFogo. Estão à disposição das equipes 3 aeronaves dos Governos Estadual e Federal.

