Bosque Expo é finalista ao 'Oscar dos Eventos' do Brasil

Pela 4ª vez o Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, participa do Prêmio Caio Regional, sendo finalista na edição 2024, na categoria Melhor Espaço para Eventos de Grande Porte das Regiões Centro-Oeste e Norte.

O resultado será divulgado no dia 10 de dezembro, em São Paulo, no Expo Center Norte. “É gratificante poder participar do reconhecimento dos frutos que o trabalho da JCC e o Bosque dos Ipês vêm trazendo para o Estado do Mato Grosso do Sul. Colocar Campo Grande na lista dos principais centros de eventos do País, entre os principais pontos de encontro para o desenvolvimento de negócios, conexões e experiências é a prova de que estamos no caminho certo para criar cada vez mais experiências incríveis para os nossos clientes”, afirmou João Guilherme Braga, superintendente do shopping.

O Bosque Expo foi inaugurado em 7 de fevereiro de 2019 com estrutura completa e versátil para receber eventos corporativos, congressos, feiras, exposições, shows, formaturas, casamentos e muito mais.

O espaço com capacidade para 6.200 pessoas, já recebeu artistas como Chitãozinho e Xororó,

Daniel, Roberto Carlos, Djavan, Adriana Calcanhoto, Leonardo, Bruno e Marrone,

Capital Inicial e muitos outros. Além de receber feiras e congressos de diversos segmentos.

Em 2020, o Bosque Expo ficou na categoria Jacaré de Bronze.

Já em 2022 na categoria Jacaré de Prata e em 2023, na categoria Jacaré de Ouro. O prêmio foi criado em 1999 e de acordo com o Conselho Diretor, tem o objetivo de identificar e reconhecer o trabalho de empresas e profissionais da Indústria Brasileira de Eventos e Turismo, incentivando a valorização em seu segmento e na mídia há 25 anos.



Novas salas e expansão

Para 2025, o Bosque contará com mais 8 salas modulares para eventos corporativos, ampliando a capacidade e gerando oportunidade para novos negócios na região. Com mais de 150 eventos realizados ao longo desses 5 anos, o Expo tem agenda fechada até o ano que vem. O novo projeto irá complementar o atual,

proporcionando ainda mais conforto e bem-estar para os produtores e visitantes.

