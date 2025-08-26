Menu
Menu Busca terça, 26 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas
Geral

Cabe na dieta? No aniversário de Campo Grande, sobá ganha destaque além da cultura

Receita tradicional é símbolo da cidade e pode fazer parte de uma alimentação saudável com ajustes nutricionais

26 agosto 2025 - 08h30Sarah Chaves    atualizado em 26/08/2025 às 08h36

O sobá é um dos símbolos de Campo Grande. O prato marca a presença da imigração japonesa e a adaptação de tradições ao cotidiano local. Introduzido por imigrantes de Okinawa no início do século XX, passou a fazer parte da rotina da cidade, especialmente na Feira Central, onde se consolidou. Em 2006, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Campo Grande.

A receita combina macarrão de trigo servido em caldo quente, carnes bovina, suína ou de frango em tiras, omelete cortada em tirinhas e cebolinha. Algumas versões também incluem legumes, como cenoura, acelga ou repolho.

Do ponto de vista nutricional, uma porção média de 400 gramas fornece entre 450 e 500 calorias. O macarrão garante carboidratos de rápida absorção, enquanto a carne e o ovo oferecem proteínas. A cebolinha e os legumes acrescentam fibras, vitaminas e minerais, ainda que em pequena quantidade.

O caldo, preparado com shoyu, concentra altos níveis de sódio. Em certas receitas, uma tigela pode superar metade do limite diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde. “É importante ficar atento ao consumo de sódio. Para você ter uma ideia, três colheres de sopa de shoyu já equivalem a toda a quantidade diária recomendada de sódio. Uma alternativa é optar pelo shoyu light, que tem redução no teor de sódio”, explica a nutricionista Maria Tainara Soares Carneiro, da Estácio Campo Grande.

Outro ponto é o baixo teor de fibras, já que o macarrão utilizado é refinado. Esse aspecto pode ser ajustado com a inclusão de vegetais ou acompanhamentos ricos em fibras.

Segundo nutricionistas, quando consumido de forma equilibrada, o sobá pode integrar uma dieta saudável. “É um prato que une tradição e nutrição. Sua combinação de proteínas, carboidratos e gorduras é equilibrada, e pequenas adaptações, como a inclusão de legumes, podem torná-lo ainda mais saudável”, afirma a especialista.

Além da questão alimentar, o sobá representa a fusão de culturas e a história de Campo Grande. No aniversário da cidade, celebrado em 26 de agosto, reforça seu papel como patrimônio cultural e elemento da identidade local.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governador Eduardo Riedel
Geral
JD1TV: Riedel parabeniza Campo Grande e destaca qualidade de vida na Capital
A cantora alegrou o dia das crianças nesta segunda
Geral
JD1TV: Vestida de 'Boiadeirinha', Ana Castela surpreende crianças no Hospital de Amor em Barretos
Reprodução -
Interior
TJ mantém preso motorista que matou mulher em acidente em Rio Brilhante
Plenário do CNJ -
Justiça
Webinário do CNJ discute proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte
Ministro Gilmar Mendes -
Justiça
STF aplica "puxão de orelha" a juízes e órgãos por falhas na aquisição de remédios do SUS
Filho e pai -
Justiça
MP pede à Justiça que não absolva homem que matou o pai em Campo Grande
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Juiz decreta prisão de motorista que causou acidente e matou criança em Campo Grande
Sorteio de moradias para idosos no Condomínio Vila da Melhor Idade será nesta sexta (29)
Cidade
Sorteio de moradias para idosos no Condomínio Vila da Melhor Idade será nesta sexta (29)
TJMS reduz pena de homem condenado por homicídio em Campo Grande
Justiça
TJMS reduz pena de homem condenado por homicídio em Campo Grande
Identidade Visual MPMS -
Interior
MP abre procedimento para apurar atuação da Controladoria de Caracol

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
AGORA: Motociclista morre após parar debaixo de carreta em Campo Grande
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa