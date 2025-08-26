Cabe na dieta? No aniversário de Campo Grande, sobá ganha destaque além da cultura

O sobá é um dos símbolos de Campo Grande. O prato marca a presença da imigração japonesa e a adaptação de tradições ao cotidiano local. Introduzido por imigrantes de Okinawa no início do século XX, passou a fazer parte da rotina da cidade, especialmente na Feira Central, onde se consolidou. Em 2006, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Campo Grande.

A receita combina macarrão de trigo servido em caldo quente, carnes bovina, suína ou de frango em tiras, omelete cortada em tirinhas e cebolinha. Algumas versões também incluem legumes, como cenoura, acelga ou repolho.

Do ponto de vista nutricional, uma porção média de 400 gramas fornece entre 450 e 500 calorias. O macarrão garante carboidratos de rápida absorção, enquanto a carne e o ovo oferecem proteínas. A cebolinha e os legumes acrescentam fibras, vitaminas e minerais, ainda que em pequena quantidade.

O caldo, preparado com shoyu, concentra altos níveis de sódio. Em certas receitas, uma tigela pode superar metade do limite diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde. “É importante ficar atento ao consumo de sódio. Para você ter uma ideia, três colheres de sopa de shoyu já equivalem a toda a quantidade diária recomendada de sódio. Uma alternativa é optar pelo shoyu light, que tem redução no teor de sódio”, explica a nutricionista Maria Tainara Soares Carneiro, da Estácio Campo Grande.

Outro ponto é o baixo teor de fibras, já que o macarrão utilizado é refinado. Esse aspecto pode ser ajustado com a inclusão de vegetais ou acompanhamentos ricos em fibras.

Segundo nutricionistas, quando consumido de forma equilibrada, o sobá pode integrar uma dieta saudável. “É um prato que une tradição e nutrição. Sua combinação de proteínas, carboidratos e gorduras é equilibrada, e pequenas adaptações, como a inclusão de legumes, podem torná-lo ainda mais saudável”, afirma a especialista.

Além da questão alimentar, o sobá representa a fusão de culturas e a história de Campo Grande. No aniversário da cidade, celebrado em 26 de agosto, reforça seu papel como patrimônio cultural e elemento da identidade local.

