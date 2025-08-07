JD1TV - A força da cultura japonesa em Campo Grande: tradição e legado

Às vésperas dos 126 anos de Campo Grande, celebrados no próximo dia 26 de agosto, a contribuição da comunidade nipo-brasileira continua pulsando na gastronomia, nas danças, na música e, principalmente, no sentimento de pertencimento que ajudou a moldar a identidade da Capital.

Chegada ao Brasil em ondas migratórias no século XX, a comunidade japonesa encontrou em Campo Grande um novo lar.

Hoje, a presença japonesa é sentida em todos os setores da cidade — da gastronomia ao esporte, das festas tradicionais ao engajamento dos jovens nas atividades culturais. "Trabalhamos com jovens para que deem continuidade ao que nossos antepassados construíram", reforçou Maria Leny, presidente da Associação Nipo Brasileira de Campo Grande.

O sabor que une histórias: o sobá

Símbolo da presença japonesa em Campo Grande, o sobá é mais que um prato: é um elo entre gerações. Com raízes na cultura okinawana, o sobá se tornou um dos maiores ícones gastronômicos da Capital.

Jadi Tamashiro, neta de imigrantes japoneses, é uma das guardiãs desse legado. Criada pelos avós, aprendeu com eles a preparar a receita que, hoje, é carro-chefe de seu restaurante na Feira Central.

“A gente foi criada comendo comida japonesa. Aprendi com minha avó a fazer o sobá, e hoje meus filhos e netos já estão ajudando. Isso é muito gratificante", disse.

