Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

JD1TV - A força da cultura japonesa em Campo Grande: tradição e legado

Série especial pelos 126 anos da Capital destaca momentos marcantes da história da cidade

07 agosto 2025 - 17h12Carla Andréa    atualizado em 07/08/2025 às 17h22

Às vésperas dos 126 anos de Campo Grande, celebrados no próximo dia 26 de agosto, a contribuição da comunidade nipo-brasileira continua pulsando na gastronomia, nas danças, na música e, principalmente, no sentimento de pertencimento que ajudou a moldar a identidade da Capital.

Chegada ao Brasil em ondas migratórias no século XX, a comunidade japonesa encontrou em Campo Grande um novo lar.

Hoje, a presença japonesa é sentida em todos os setores da cidade — da gastronomia ao esporte, das festas tradicionais ao engajamento dos jovens nas atividades culturais. "Trabalhamos com jovens para que deem continuidade ao que nossos antepassados construíram", reforçou Maria Leny, presidente da Associação Nipo Brasileira de Campo Grande.

O sabor que une histórias: o sobá

Símbolo da presença japonesa em Campo Grande, o sobá é mais que um prato: é um elo entre gerações. Com raízes na cultura okinawana, o sobá se tornou um dos maiores ícones gastronômicos da Capital.

Jadi Tamashiro, neta de imigrantes japoneses, é uma das guardiãs desse legado. Criada pelos avós, aprendeu com eles a preparar a receita que, hoje, é carro-chefe de seu restaurante na Feira Central.

“A gente foi criada comendo comida japonesa. Aprendi com minha avó a fazer o sobá, e hoje meus filhos e netos já estão ajudando. Isso é muito gratificante", disse.

Assista:

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcos & Belutti
Cultura
Festival do Sobá começa nesta quarta-feira (6), com abertura de Marcos & Belutti
Projeto "Vem pro Pátio" estreia com show na Escola Joaquim Murtinho, na Capital
Cultura
Projeto "Vem pro Pátio" estreia com show na Escola Joaquim Murtinho, na Capital
Espetáculos "Silêncio Branco" e "Rompendo o Silêncio" abordam violência de gênero na Capital
Cultura
Espetáculos "Silêncio Branco" e "Rompendo o Silêncio" abordam violência de gênero na Capital
Bioparque sedia 1ª Mostra de Orquídeas de MS
Cultura
Bioparque sedia 1ª Mostra de Orquídeas de MS
Festival do Sobá 2025 celebra 100 anos da Feira Central; confira a programação
Cultura
Festival do Sobá 2025 celebra 100 anos da Feira Central; confira a programação
Primeiros artistas homenageados na Calçada da Fama de Bonito
Cultura
Calçada da fama de Bonito tem homenagem a artistas do cinema e toque pantaneiro
'Avatar: Fogo e Cinzas' ganha primeiro trailer; assista
Cultura
'Avatar: Fogo e Cinzas' ganha primeiro trailer; assista
Reunindo mais de 60 filmes, Bonito CineSur começa nesta sexta-feira
Cultura
Reunindo mais de 60 filmes, Bonito CineSur começa nesta sexta-feira
Dancidades de 2019
Cultura
'Dancidades' irá acontecer entre os dias 11 e 24 de agosto; inscrições estão abertas
Vanessa da Mata é atração principal do MS Ao Vivo em agosto, em Campo Grande
Cultura
Vanessa da Mata é atração principal do MS Ao Vivo em agosto, em Campo Grande

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS