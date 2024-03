Campo Grande receberÃ¡ delegaÃ§Ãµes estrangeiras na Expogrande

A 84ª edição da Expogrande está cada vez mais perto. De 4 a 14 de abril acontecerá no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A expectativa é de que a Capital receba delegações de diversos países, consolidando seu papel como um ponto de conexão estratégica nas rotas comerciais entre a América do Sul e a Ásia.

Quem visitar a feira agropecuária poderá aproveitar a extensa programação, que contará com shows, leilões, exposições, julgamento de bovinos, equinos e ovinos, além de muita gastronomia e lazer. Representantes de diversos setores, desde a agricultura e a pecuária até a indústria e a tecnologia, vão marcar presença no evento.

O senador paraguaio, Edgar López, conta que recebeu o convite da Prefeitura de Campo Grande com satisfação. “Uma grande alegria receber o convite da Prefeitura e da Acrissul para visitar a Expogrande. Estamos movimentando as engrenagens para levar uma delegação de autoridades e empresários e mostrar o potencial produtivo do Paraguai”, afirmou.

A gerente-geral da CCPB (Câmara de Comércio Paraguai-Brasil), Carolina Vergara, diz que vai repassar o convite a todos os associados. “Vamos estender o convite aos nossos associados cujo o intuito é fazer negócios com o Mato Grosso do Sul. A Exposição é uma grande vitrine e estamos ansiosos para receber mais informações e organizar um cronograma de atividades”.

Já o presidente da UEA (União de Empresas Agropecuárias), que é organizadora da Feira Innovar, Raimundo Llano, diz que marcará presença no evento. “Uma grande honra ser convidado para uma das maiores e mais tradicionais feiras agropecuárias do Brasil. É o sinal de que a Innovar está no caminho certo e sendo referência no setor produtivo. Esperamos contribuir com a troca de conhecimentos e iniciar um intercâmbio entre as organizações, expositores e o público final, sejam produtores rurais ou empresários”, concluiu.

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, a presença de delegações dos países da Rota Bioceânica ampliará as oportunidades de negócios e parcerias. “A Prefeitura tem trabalhado ativamente para fortalecer este projeto que visa integrar os países da América do Sul através de uma rede de infraestrutura viária, logística e comercial. Temos Campo Grande como um ponto estratégico nesta rota, o que nos torna um hub logístico fundamental, facilitando o transporte de mercadorias e impulsionando o desenvolvimento econômico não só da região, mas de todo o continente”, afirmou.

O gestor do Escritório Internacional de Campo Grande – CGR Business, Paulo César Fialho, que esteve na última semana no Paraguai, entregando os convites da Expogrande em nome da Prefeitura de Campo Grande, comemora o sucesso da viagem. “A agenda foi intensa e estivemos com diversas autoridades e empresários. A maioria das conversas foram positivas e esperamos contribuir com a internacionalização do evento, com o aumento do número de visitantes e na geração de novos negócios”, disse.

