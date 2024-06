'Canetinha Azul': Manoel Gomes anuncia que vai ser pai pela primeira vez

Conhecido nacionalmente pelo hit ‘Azul Caneta’, cantor e compositor Manoel Gomes, de 54 anos, anunciou em suas redes sociais que será pai pela primeira vez. "Vou ser papai, meu povo", disse o maranhense na publicação, onde segurava uma ultrassonografia do bebê.

A criança é fruto do relacionamento com a influenciadora pernambucana Diva Gomes, de 41 anos. Os dois estão juntos desde novembro do ano passado, e já decidiram o nome do menino, que se chamará Denny Manoel.

Alegre, o cantor fez até uma música para anunciar a chegada do menino. "É meu filho que vai nascer. Canetinha azul mesmo vai crescer...", cantou.

