Cantor morre no palco após receber descarga elétrica

O cantor Ayres Sasaki, de 35 anos, morreu durante uma apresentação em um hotel de Salinópolis, no nordeste do Pará, no último sábado (13). De acordo com as informações, o artista estava em cima do palco quando foi atingido por uma descarga elétrica e não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, a delegacia local está investigando o acidente. O corpo do artista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Castanhal para ser periciado.

Testemunhas do acidente ainda serão ouvidas. Quem estava assistindo ao show contou que ele foi eletrocutado quando uma pessoa com o corpo molhado o abraçou. Na hora em que o contato aconteceu, ele recebeu a descarga elétrica e morreu antes de ser socorrido.

A tia do artista, Rita Matos, conversou com o portal UOL e falou sobre a perda: “O que sabemos é que o show dele estava marcado para um horário e foi antecipado, mas estamos entrando em contato com pessoas que estavam com ele no momento para saber como tudo aconteceu. Vamos reunir todas as informações em uma nota que vamos divulgar para a imprensa”, disse ela.

Em nota, o Hotel Solar, onde a morte aconteceu, lamentou o caso: “Estamos inteiramente dedicados a prestar apoio a sua família e a cuidar das providências necessárias. Reiteramos nosso compromisso em colaborar plenamente com as autoridades competentes para os devidos esclarecimentos”.

Ayres Sasaki era arquiteto e urbanista e deixou a esposa, Mariana Sasaki. Nascido em Belém, ele era um cantor e compositor muito conhecido no cenário do rock paraense. O rapaz começou sua vida artística em 2017, em Ananindeua, e chegou a abrir shows para bandas conhecidas, como CPM 22, Detonautas e Dead Fish.

No Instagram dele, fãs e amigos lamentaram a notícia.

“Ainda não acredito…. Descanse em paz, meu amigo.”, disse um. “Jesus, que Tragédia, tão jovem e no auge”, afirmou outra. “Consternada. Só pedimos que Deus conforte os familiares e amigos mais próximos. Fui a algumas apresentações e virei fã de cara, tinha uma alegria contagiante e encantava a todos”, elogiou uma terceira. “Um rapaz tão jovem, com um olhar tão doce. Viveu e realizou seus sonhos. Está vivo num plano maior. Uma vida a ser celebrada com dignidade”, escreveram.

Com Metrópoles

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também