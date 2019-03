Capital encerra carnaval com 40 mil foliões na Esplanada

O “enterro dos ossos”, evento que encerra a programação do carnaval, atraiu 40 mil foliões no sábado (9), na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande.

Com reforço na segurança, a Guarda Civil Metropolitana efetuou 18 abordagens que geraram dois encaminhamentos, um por portar drogas para consumo e outro por tráfico de drogas.

O número de atendimentos realizados pela Cruz Vermelha foi reduzido consideravelmente comparado aos primeiros dias. Foram 15 atendimentos no total, contendo dois desmaios, uma arritmia, uma intoxicação por bebida adulterada, uma intoxicação alimentar, um coma por traumatismo e apenas nove alcoolemias.

Além do suporte de primeiros socorros, a equipe deu continuidade também as campanhas Criança Segura e Carnaval Sem Assédio.



O horário do evento que antes encerraria as 22h, foi estendido até às 23h30 e a Guarda dispersou a multidão quando o evento encerrou.

