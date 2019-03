Balanço da Sejusp mostra que carnaval deste ano foi mais “tranquilo”

Dados estatísticos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgados nesta quinta-feira (7), por meio da Superintendência de Inteligência de Segurança Pública (Sisp), apontam uma redução de mais 28% dos índices de criminalidade durante o período de carnaval em Mato Grosso do Sul. No ano de 2018 foram registradas 1.389 ocorrências, enquanto em 2019 houve 994 casos.

O destaque neste carnaval está relacionado à queda dos crimes violentos, no caso dos homicídios culposos no trânsito, por exemplo, foi de 80%, sendo contabilizada apenas uma morte. Quanto ao homicídio doloso em 2018 foram 15 casos e neste ano cinco, isso representa uma redução de 66,7%.

Para se ter uma ideia, em seis dias de folia a Sejusp também contabilizou uma queda significativa dos crimes contra o patrimônio. Ao todo foram registrados 443 furtos em todo o estado, ou seja, uma redução de quase 35%, em comparação com o ano passado. Quanto às ocorrências de roubos foram registradas 109, o que representa uma queda superior a 30%. Ainda foi verificada uma diminuição significativa dos crimes em vias públicas, pois neste período o movimento nas ruas aumenta consideravelmente, no caso dos roubos (-25) e dos furtos (-16%). As ocorrências de lesão corporal também apresentaram uma queda de 16%.

O titular da Sejusp, Antonio Carlos Videira, avalia esse resultado como muito positivo principalmente na capital, onde houve um reforço no policiamento e que os números apresentaram uma queda de 36% das ocorrências de roubos, saindo de 91 ocorrências no ano passado, para 58 em 2019. “Quando falamos de crimes violentos a redução foi de 100%, neste ano não tivemos nenhum homicídio no período de carnaval em Campo Grande”, destaca Videira. No ano de 2018 a Sejusp registrou dois casos.

“Os números apresentados são reflexo de uma atuação integrada das instituições da Segurança Pública que trabalharam de forma árdua e ininterrupta para garantir mais segurança para a população durante as festividades do carnaval, além dos investimentos que foram feitos por pelo Governo do Estado, por meio do MS Mais Seguro na reestruturação das nossas forças policiais”, finaliza.

Deixe seu Comentário

Leia Também