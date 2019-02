Capital terá 500 policiais militares nas ruas durante o carnaval

A segurança durante o Carnaval de Campo Grande vai contar com o reforço de 500 policiais militares. Mesmo com o cancelamento da folia que seria realizada na Avenida Interlagos, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, manteve o mesmo efetivo como planejado com a realização de todas as festas organizadas pelo poder público.

Videira garantiu que as recomendações feitas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), serão cumpridas com o reforço na segurança e pós-realização do carnaval. “Nossas equipes estarão nas ruas mesmo depois que terminar a folia para garantir a segurança dos moradores e evitar acúmulo de pessoas após o evento”, disse.

A Operação Carnaval 2019, anunciada nesta quinta-feira (28) terá início nesta sexta-feira (29) em todo estado. Somados aos militares de Campo Grande, Mato Grosso do Sul terá, ao todo, 2.397 servidores da Sejusp em 14 municípios e um distrito, onde serão realizados eventos carnavalescos.

A operação Carnaval será realizada nos municípios de Campo Grande, Bataguassu, Bonito, Bodoquena, Corumbá, Ladário, Costa Rica, Inocência, Miranda, Nioaque, Paranaíba, Sonora, Selvíria e Três Lagoas, além do distrito de Piraputanga.

Para algumas forças de segurança, a operação Carnaval já teve início. É o caso do Corpo de Bombeiros Militar que fez a fiscalização dos ambientes para prevenir acidentes e incidentes nos locais de festas.

A operação Carnaval também já teve início para a Polícia Militar Ambiental (PMA). Ela está trabalhando com 354 homens e mulheres para combater a pesca predatória nas Bacias dos rios Paraguai e Paraná.

Deixe seu Comentário

Leia Também