Segurança durante a folia contará com 130 policiais municipais

O carnaval está chegando e a Polícia Municipal já está preparada para atender os cinco dias de folia em Campo Grande. O comandante da polícia municipal, Anderson Gonzaga da Silva Assis, relata que vão trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, para resguardar os foliões.

Segundo o comandante, a partir do dia 1° de março, vai ter vários pontos de carnavais, onde o primeiro a se iniciar é o “Carnaval Folia” que será realizado na Interlagos. Já no sábado (2) inicia na Esplanada Ferroviária com o “Cordão da Valu”. E a partir da segunda-feira (4), serão três eventos, pois inicia o desfile das escolas de samba na praça do Papa.

No primeiro, a Polícia Municipal terá um efetivo de 20 a 40 policiais. No segundo dia de folia, só na Esplanada Ferroviária, terá um efetivo de 60 a 80 policiais. Quando iniciar o desfile das escolas de samba será 130 policiais que vão fazer a segurança de todos os foliões.

Serão utilizadas 25 viaturas – entre carros e motos –, um ônibus de vídeo monitoramento, para dar mais segurança tanto aos policiais que vão trabalhar quanto a quem estiver no carnaval. Um drone será utilizado para capturar imagens, de possíveis confusões, e consumo de entorpecentes, onde as informações serão repassadas para o ônibus e os policiais serão avisados.

O comandante disse ainda que os responsáveis pelo evento, se comprometeram em colocar a “vigilância patrimonial” por isso a venda de bebida alcoólica será encerada às 22h na esplanada ferroviária, na Interlagos o evento será realizado das 21h as 2h e na praça do Papa, encerrará assim que a última escola de samba desfilar.

