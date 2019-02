Carnaval é lançado oficialmente na sexta-feira

Rayani Santa Cruz com assessoria

Nesta sexta-feira (15), o evento de lançamento oficial do Carnaval 2019 de Campo Grande, começa às 21h, no Clube União dos Sargentos. Cada escola de samba deve apresentar, e cantar três vezes seguidas, o samba-enredo, ao som de sua bateria, com evolução de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, além de alguns passistas.

Sobre os integrantes da Corte, o presidente da Lienca, Eduardo de Souza Neto, esclarece que houve consenso entre as agremiações para não se fazer o concurso popular, devido à falta de recursos financeiros. O Rei Momo escolhido é José Tadeu, a Rainha Luciene Matias, e as princesas Iasmin Calazans e Rayssa Ortigosa. Todos serão apresentados oficialmente nesta sexta-feira.

Quem não apresentar, pagará multa de R$ 5 mil, conforme consta no Regulamento do Carnaval da LIENCA.

O evento será aberto a participação da população e terá animação de grupos de pagode entre as apresentações.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na secretaria do clube, ao preço de R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia entrada. “O recurso arrecadado é para custear as despesas do próprio evento. Será uma noite de muito samba-enredo e pagode, um pré-carnaval considerado esquenta para os foliões”, esclarece o presidente da Liga, Eduardo Neto.

Ainda na sexta a noite a Liga faz o lançamento do Troféu Transitório Carnavalesco Valdir Gomes. Esse troféu será disputado no próximo ano em concurso de fantasia.

