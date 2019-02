Desfile das escolas de samba será dia 4 e 5 de março

O desfile oficial das Escolas de Samba de Campo Grande será nos dias 4 e 5 de março na Passarela do Samba, na avenida Alfredo Scaff-Bairro Santo Amaro (ao lado da Praça do Papa), região norte da capital.

O lançamento oficial de toda a programação e a apresentação dos integrantes da Corte Momesca, está marcado para o dia 15 de fevereiro, sexta-feira, no Clube União dos Sargentos.

A programação deste ano conta com muita alegria e empenho dos sambistas campo-grandenses. Ao JD1 Notícias, Eduardo de Souza Neto presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), disse que desde 2011, a programação dos desfiles na capital segue em dias diferentes das apresentações de Corumbá, por uma questão estratégica.

“Nós estamos fazendo dessa forma, para não coincidir com o desfile de Corumbá, e para que as famílias que viajam a balneários e cidades do interior possam voltar a capital e prestigiar as escolas campo-grandenses, aproveitando também o espaço familiar e tradicional de desfiles”, explicou.

Para o presidente da Lienca, após a mudança do local de desfile (ao lado da Praça do Papa), houve um aumento de 30% no público, e não ocorreram registros e incidentes envolvendo seguranças.

Em Campo Grande existem oito escolas de samba “adultas” e uma “mirim”, esse ano elas competirão em um único grupo e terão o tempo mínimo de 40 minutos e máximo de 60, para se apresentar.

Segundo Eduardo, a definição por grupo único se deu em consenso entre a Lianca e conselho deliberativo formado pelos presidentes das escolas. “Nós definimos em conjunto e isso força as escolas a melhorarem as apresentações e competir”.

Programação

No dia 4, segunda-feira, um bloco convidado inicia os desfiles, às 19h. Os Herdeiros do Samba desfilam na sequência, das 20h às 21h; Unidos do Aero Rancho, das 21h às 22h; Cinderela Tradição José Abrão, das 22h30 às 23h30; e Unidos do São Francisco, entre meia-noite e uma hora da manhã.

No dia 5, terça-feira, a Unidos do Cruzeiro é a primeira a desfilar, das 20h às 21h; a Catedráticos do Samba das 21h30 às 22h30; a Deixa Falar das 23h à meia-noite; a Igrejinha da 0h30 à 1h30; e Unidos da Vila Carvalho das 2h à 3h.

No dia 6, quarta-feira, acontece a apuração dos pontos na Arena do Horto Florestal, às 17h. E no dia 8, sexta-feira, a premiação das campeãs a partir das 19h30, em local a ser definido.

