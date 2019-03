Vídeos mostram pancadaria e menina apanhando de quatro no carnaval da capital

Vídeos que circulam nas redes sociais desde quarta-feira (6), mostram pancadaria que supostamente teriam ocorrido depois do carnaval da Esplanada Ferroviária.

Pelas imagens, o fato ocorreu ao lado do Monumento Maria Fumaça, onde os jovens se aglomeraram depois que a folia na Esplanada terminou. Um dos vídeos mostra uma menina apanhando de outras quatro garotas. Sem poder reagir, a menina recebe puxões de cabelo, socos e chutes. Outro mostra um rapaz tentado beijar uma menina, sendo impedido por um folião que inicia uma nova briga.

Uma terceira imagem mostra uma briga generalizada entre meninos. Em um momento, um dos rapazes agride os adversários com um objeto parecido com caixa de som. Não há informações sobre a data que as brigas aconteceram.

Uma equipe da Guarda também aparece nas imagens dispersando os foliões. Segundo a assessoria, o fato envolvendo a equipe aconteceu na terça-feira (5), quando a folia já tinha acabado e os jovens insistiram em ficar aglomerados no local. Foi preciso o uso de força para retirá-los.

Sobre as agressões, a Guarda Municipal está apurando o fato, mas até o momento há informações sobre registro de agressão como mostradas nas imagens.

Veja as imagens:

